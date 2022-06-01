На востоке ВСУ ликвидировали 38 оккупантов, уничтожили их технику и склад с боеприпасами

На востоке ВСУ ликвидировали 38 оккупантов, уничтожили их технику и склад с боеприпасами

В течение суток, 1 июня, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схид" российские военные совершили одну атаку.

Украинские защитники успешно ее отбили и нанесли врагу потери.

Об этом сообщили в оперативно-тактической группировке "Схид".

В частности, воинам удалось уничтожить:

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личного состава – 38

БТР – 1

ББМ – 1

артиллерийских систем – 1

минометов – 2

АТТ – 2

БПЛА – 1

экипаж БпАК – 1

Кроме того, украинским защитникам удалось уничтожить склад с боеприпасами.

Напомним, сегодня, 1 июня, Вооруженные силы Украины показали, как уничтожают колонну техники российских оккупантов. Украинские защитники заметили в одной из зон боевых действий российскую технику и успешно ликвидировали.

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