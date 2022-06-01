На востоке ВСУ ликвидировали 38 оккупантов, уничтожили их технику и склад с боеприпасами

В течение суток, 1 июня, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схид" российские военные совершили одну атаку.
Украинские защитники успешно ее отбили и нанесли врагу потери.
Об этом сообщили в оперативно-тактической группировке "Схид".
В частности, воинам удалось уничтожить:
- личного состава – 38
- БТР – 1
- ББМ – 1
- артиллерийских систем – 1
- минометов – 2
- АТТ – 2
- БПЛА – 1
- экипаж БпАК – 1
Кроме того, украинским защитникам удалось уничтожить склад с боеприпасами.
Напомним, сегодня, 1 июня, Вооруженные силы Украины показали, как уничтожают колонну техники российских оккупантов. Украинские защитники заметили в одной из зон боевых действий российскую технику и успешно ликвидировали.
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