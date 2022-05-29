На востоке ВСУ ликвидировали 39 оккупантов и уничтожили их технику

Российские военные не оставляют попыток захватить восток Украины, но украинские защитники ежедневно продолжают сдерживать агрессора.
В течение суток, 29 мая, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схид" защитники нанесли огненное поражение по скоплению личного состава и техники российских оккупационных войск.
Об этом сообщили в оперативно-тактической группировке "Схид".
В частности, воинам удалось уничтожить:
- личного состава – 39
- БМП – 1
- БТР – 1
- ББМ – 5
- артиллерийских систем – 2
- АТТ – 3
- топливозаправщиков – 1
- БПЛА – 3
Кроме того, украинским защитникам удалось уничтожить склад с боеприпасами.
Напомним, что стало известно, что во время российского вторжения Вооруженные Силы Украины ликвидировали полковника Владимира Иванова, сотрудника пресс-службы Минобороны России.
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