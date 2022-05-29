На востоке ВСУ ликвидировали 39 оккупантов и уничтожили их технику

На востоке ВСУ ликвидировали 39 оккупантов и уничтожили их технику

Российские военные не оставляют попыток захватить восток Украины, но украинские защитники ежедневно продолжают сдерживать агрессора.

В течение суток, 29 мая, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схид" защитники нанесли огненное поражение по скоплению личного состава и техники российских оккупационных войск.

Об этом сообщили в оперативно-тактической группировке "Схид".

В частности, воинам удалось уничтожить:

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личного состава – 39

БМП – 1

БТР – 1

ББМ – 5

артиллерийских систем – 2

АТТ – 3

топливозаправщиков – 1

БПЛА – 3

Кроме того, украинским защитникам удалось уничтожить склад с боеприпасами.

Напомним, что стало известно, что во время российского вторжения Вооруженные Силы Украины ликвидировали полковника Владимира Иванова, сотрудника пресс-службы Минобороны России.

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