На востоке ВСУ ликвидировали 62 российских оккупантов и уничтожили их технику

Российские военные не оставляют попыток захватить восток Украины, но украинские защитники ежедневно продолжают сдерживать агрессора.
В течение суток, 25 мая, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схид" защитники нанесли врагу немалые потери.
Об этом сообщили в оперативно-тактической группировке "Схид".
В частности, воинам удалось уничтожить:
- личного состава – 62
- БТР – 1
- артиллерийских систем – 6
- минометов – 4
- АТТ – 4
- БПЛА – 1
Напомним, в Минобороны прокомментировали информацию о полномасштабном наступлении российских войск на востоке. Спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник объяснил, что на некоторых участках оккупанты действительно получили временный успех, но слухи о массовом отступлении ВСУ – безосновательны.
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