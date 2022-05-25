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На востоке ВСУ ликвидировали 62 российских оккупантов и уничтожили их технику

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На востоке ВСУ ликвидировали 62 российских оккупантов и уничтожили их технику

Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Российские военные не оставляют попыток захватить восток Украины, но украинские защитники ежедневно продолжают сдерживать агрессора.

В течение суток, 25 мая, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схид" защитники нанесли врагу немалые потери.

Об этом сообщили в оперативно-тактической группировке "Схид".

В частности, воинам удалось уничтожить:

  • личного состава – 62
  • БТР – 1
  • артиллерийских систем – 6
  • минометов – 4
  • АТТ – 4
  • БПЛА – 1

Напомним, в Минобороны прокомментировали информацию о полномасштабном наступлении российских войск на востоке. Спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник объяснил, что на некоторых участках оккупанты действительно получили временный успех, но слухи о массовом отступлении ВСУ – безосновательны.

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