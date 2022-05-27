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На востоке ВСУ ликвидировали 87 оккупантов и уничтожили их технику

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На востоке ВСУ ликвидировали 87 оккупантов и уничтожили их технику

Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Российские военные не оставляют попыток захватить восток Украины, но украинские защитники ежедневно продолжают сдерживать агрессора.

В течение суток, 26 мая, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схид" защитники нанесли врагу немалые потери.

Об этом сообщили в оперативно-тактической группировке "Схид".

В частности, воинам удалось уничтожить:

  • личного состава – 87
  • БМП – 5
  • артиллерийских систем – 3
  • минометов – 2
  • АТТ – 3
  • вертолетов – 1
  • БПЛА – 1

Напомним, в Донецкой области наступление на позиции Вооруженных сил Украины закончилось плачевно для роты российских оккупантов. Украинские защитники уничтожили 85% личного состава подразделения и 70% техники.

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