На востоке ВСУ ликвидировали 87 оккупантов и уничтожили их технику

На востоке ВСУ ликвидировали 87 оккупантов и уничтожили их технику

Российские военные не оставляют попыток захватить восток Украины, но украинские защитники ежедневно продолжают сдерживать агрессора.

В течение суток, 26 мая, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схид" защитники нанесли врагу немалые потери.

Об этом сообщили в оперативно-тактической группировке "Схид".

В частности, воинам удалось уничтожить:

личного состава – 87

БМП – 5

артиллерийских систем – 3

минометов – 2

АТТ – 3

вертолетов – 1

БПЛА – 1

Напомним, в Донецкой области наступление на позиции Вооруженных сил Украины закончилось плачевно для роты российских оккупантов. Украинские защитники уничтожили 85% личного состава подразделения и 70% техники.

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