На востоке ВСУ ликвидировали 87 оккупантов и уничтожили их технику

Российские военные не оставляют попыток захватить восток Украины, но украинские защитники ежедневно продолжают сдерживать агрессора.
В течение суток, 26 мая, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схид" защитники нанесли врагу немалые потери.
Об этом сообщили в оперативно-тактической группировке "Схид".
В частности, воинам удалось уничтожить:
- личного состава – 87
- БМП – 5
- артиллерийских систем – 3
- минометов – 2
- АТТ – 3
- вертолетов – 1
- БПЛА – 1
Напомним, в Донецкой области наступление на позиции Вооруженных сил Украины закончилось плачевно для роты российских оккупантов. Украинские защитники уничтожили 85% личного состава подразделения и 70% техники.
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