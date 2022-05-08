На востоке ВСУ отбили четыре атаки врага и ликвидировали 190 оккупантов

Российские военные не оставляют попыток захватить восток Украины, но украинские защитники ежедневно продолжают сдерживать агрессора.
В течение суток, 8 мая, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схид" российские оккупанты совершили четыре атаки.
Об этом сообщили в оперативно-тактической группировке "Схид".
Впрочем, украинские защитники дают российским военным достойный ответ. В частности, воинам удалось уничтожить:
- личного состава – до 190
- танков – 15
- БМП – 12
- БТР – 12
- ББМ – 1
- МТЛБ – 1
- минометные расчеты – 1
- АТТ – 6
- топливозаправщики – 1
- БПЛА – 2
Напомним, на Лиманском направлении силами отдельных подразделений из состава 90-й танковой дивизии россияне пытались взять под полный контроль Александровку. Также при поддержке артиллерии оккупанты хотели закрепиться в северной окраине населенного пункта Шандриголово. Однако успеха не имели.
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