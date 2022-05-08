На востоке ВСУ отбили четыре атаки врага и ликвидировали 190 оккупантов

На востоке ВСУ отбили четыре атаки врага и ликвидировали 190 оккупантов

Российские военные не оставляют попыток захватить восток Украины, но украинские защитники ежедневно продолжают сдерживать агрессора.

В течение суток, 8 мая, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схид" российские оккупанты совершили четыре атаки.

Об этом сообщили в оперативно-тактической группировке "Схид".

Впрочем, украинские защитники дают российским военным достойный ответ. В частности, воинам удалось уничтожить:

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личного состава – до 190

танков – 15

БМП – 12

БТР – 12

ББМ – 1

МТЛБ – 1

минометные расчеты – 1

АТТ – 6

топливозаправщики – 1

БПЛА – 2

Напомним, на Лиманском направлении силами отдельных подразделений из состава 90-й танковой дивизии россияне пытались взять под полный контроль Александровку. Также при поддержке артиллерии оккупанты хотели закрепиться в северной окраине населенного пункта Шандриголово. Однако успеха не имели.

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