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На востоке ВСУ отбили четыре атаки врага и ликвидировали 190 оккупантов

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На востоке ВСУ отбили четыре атаки врага и ликвидировали 190 оккупантов

Getty Images

Российские военные не оставляют попыток захватить восток Украины, но украинские защитники ежедневно продолжают сдерживать агрессора.

В течение суток, 8 мая, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схид" российские оккупанты совершили четыре атаки.

Об этом сообщили в оперативно-тактической группировке "Схид".

Впрочем, украинские защитники дают российским военным достойный ответ. В частности, воинам удалось уничтожить:

  • личного состава – до 190
  • танков – 15
  • БМП – 12
  • БТР – 12
  • ББМ – 1
  • МТЛБ – 1
  • минометные расчеты – 1
  • АТТ – 6
  • топливозаправщики – 1
  • БПЛА – 2

Напомним, на Лиманском направлении силами отдельных подразделений из состава 90-й танковой дивизии россияне пытались взять под полный контроль Александровку. Также при поддержке артиллерии оккупанты хотели закрепиться в северной окраине населенного пункта Шандриголово. Однако успеха не имели.

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