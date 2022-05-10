На востоке ВСУ отбили четыре атаки врага и ликвидировали 260 оккупантов

На востоке ВСУ отбили четыре атаки врага и ликвидировали 260 оккупантов

Российские военные не покидают попыток захватить восток Украины, но украинские защитники ежедневно продолжают сдерживать агрессора.

В течение суток, 10 мая, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схид" российские оккупанты совершили четыре атаки.

Об этом сообщили в оперативно-тактической группировке "Схид".

Впрочем, украинские защитники дают российским военным достойный ответ. В частности, воинам удалось уничтожить:

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личного состава – до 260

танков – 4

БТР – 2

БМП – 2

САУ – 4

АТТ – 7

БПЛА – 2

Напомним, враг наращивает темпы проведения стратегической наступательной операции в Восточной операционной зоне. Впрочем, успехов не имеет.

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