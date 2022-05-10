На востоке ВСУ отбили четыре атаки врага и ликвидировали 260 оккупантов

Российские военные не покидают попыток захватить восток Украины, но украинские защитники ежедневно продолжают сдерживать агрессора.
В течение суток, 10 мая, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схид" российские оккупанты совершили четыре атаки.
Об этом сообщили в оперативно-тактической группировке "Схид".
Впрочем, украинские защитники дают российским военным достойный ответ. В частности, воинам удалось уничтожить:
- личного состава – до 260
- танков – 4
- БТР – 2
- БМП – 2
- САУ – 4
- АТТ – 7
- БПЛА – 2
Напомним, враг наращивает темпы проведения стратегической наступательной операции в Восточной операционной зоне. Впрочем, успехов не имеет.
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