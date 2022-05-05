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На востоке ВСУ отбили две атаки врага и ликвидировали 32 оккупантов

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На востоке ВСУ отбили две атаки врага и ликвидировали 32 оккупантов

Getty Images

Российские военные не оставляют попыток захватить восток Украины, но украинские защитники ежедневно продолжают сдерживать агрессора.

В течение суток, 5 мая, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схид" российские оккупанты совершили две атаки.

Об этом сообщили в оперативно-тактической группировке "Схид".

Впрочем, украинские защитники дают российским военным достойный ответ. В частности, воинам удалось уничтожить:

  • личного состава – 32
  • танки – 3
  • БМП – 2
  • БТР – 1
  • ББМ – 1
  • АТТ – 1
  • БПЛА – 2

Напомним, на Донецком направлении противник пытался захватить Попасную и взять под полный контроль город Рубежное.

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