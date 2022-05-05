На востоке ВСУ отбили две атаки врага и ликвидировали 32 оккупантов

На востоке ВСУ отбили две атаки врага и ликвидировали 32 оккупантов

Российские военные не оставляют попыток захватить восток Украины, но украинские защитники ежедневно продолжают сдерживать агрессора.

В течение суток, 5 мая, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схид" российские оккупанты совершили две атаки.

Об этом сообщили в оперативно-тактической группировке "Схид".

Впрочем, украинские защитники дают российским военным достойный ответ. В частности, воинам удалось уничтожить:

Также читайте В Мариуполе оккупанты продолжают штурмовать "Азовсталь": видео

личного состава – 32

танки – 3

БМП – 2

БТР – 1

ББМ – 1

АТТ – 1

БПЛА – 2

Напомним, на Донецком направлении противник пытался захватить Попасную и взять под полный контроль город Рубежное.

Читайте также: