На востоке ВСУ отбили две атаки врага и ликвидировали 32 оккупантов

Российские военные не оставляют попыток захватить восток Украины, но украинские защитники ежедневно продолжают сдерживать агрессора.
В течение суток, 5 мая, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схид" российские оккупанты совершили две атаки.
Об этом сообщили в оперативно-тактической группировке "Схид".
Впрочем, украинские защитники дают российским военным достойный ответ. В частности, воинам удалось уничтожить:
- личного состава – 32
- танки – 3
- БМП – 2
- БТР – 1
- ББМ – 1
- АТТ – 1
- БПЛА – 2
Напомним, на Донецком направлении противник пытался захватить Попасную и взять под полный контроль город Рубежное.
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