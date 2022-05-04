На востоке ВСУ отбили две атаки врага и ликвидировали 36 оккупантов

Российские военные не оставляют попыток захватить восток Украины, но украинские защитники продолжают сдерживать агрессора.
В течение суток, 4 мая, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схид" российские оккупанты совершили две атаки.
Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.
Впрочем, украинские защитники дают российским военным достойный ответ. В частности, воинам удалось уничтожить:
- личного состава – 36
- БМП – 2
- БТР – 2
- АО – 3
Напомним, российские оккупанты продолжают ведение наступательных действий в Восточной операционной зоне. Командование захватчиков пытается нарастить темпы наступления на востоке Украины, чтобы выйти на административные границы Луганской и Донецкой областей, а также развивать наступление на Запорожском и Криворожском направлениях.
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