На востоке ВСУ отбили две атаки врага и ликвидировали 36 оккупантов

На востоке ВСУ отбили две атаки врага и ликвидировали 36 оккупантов

Российские военные не оставляют попыток захватить восток Украины, но украинские защитники продолжают сдерживать агрессора.

В течение суток, 4 мая, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схид" российские оккупанты совершили две атаки.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

Впрочем, украинские защитники дают российским военным достойный ответ. В частности, воинам удалось уничтожить:

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личного состава – 36

БМП – 2

БТР – 2

АО – 3

Напомним, российские оккупанты продолжают ведение наступательных действий в Восточной операционной зоне. Командование захватчиков пытается нарастить темпы наступления на востоке Украины, чтобы выйти на административные границы Луганской и Донецкой областей, а также развивать наступление на Запорожском и Криворожском направлениях.

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