На востоке ВСУ отбили пять атак врага и ликвидировали 250 оккупантов

Российские военные не прекращают попыток захватить восток Украины, но украинские защитники ежедневно продолжают сдерживать агрессора.
В течение суток, 11 мая, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схид" российские оккупанты совершили пять атак.
Об этом сообщили в оперативно-тактической группировке "Схид".
Впрочем, украинские защитники дают российским военным достойный ответ. В частности, воинам удалось уничтожить:
- личного состава – до 250
- танков – 6
- БМП – 1
- БТР – 2
- ББМ – 2
- АТТ – 7
"Наша артиллерия наносила огненное поражение по скоплению личного состава и техники. Кроме того, был уничтожен склад с боеприпасами и наблюдательный пост", — говорится в сообщении.
Напомним, враг продолжает нести потери. Противник дезорганизован и деморализован. Он не может производить ротацию до конца срока проведения так называемой "специальной операции".
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