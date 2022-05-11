На востоке ВСУ отбили пять атак врага и ликвидировали 250 оккупантов

На востоке ВСУ отбили пять атак врага и ликвидировали 250 оккупантов

Российские военные не прекращают попыток захватить восток Украины, но украинские защитники ежедневно продолжают сдерживать агрессора.

В течение суток, 11 мая, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схид" российские оккупанты совершили пять атак.

Об этом сообщили в оперативно-тактической группировке "Схид".

Впрочем, украинские защитники дают российским военным достойный ответ. В частности, воинам удалось уничтожить:

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личного состава – до 250

танков – 6

БМП – 1

БТР – 2

ББМ – 2

АТТ – 7

"Наша артиллерия наносила огненное поражение по скоплению личного состава и техники. Кроме того, был уничтожен склад с боеприпасами и наблюдательный пост", — говорится в сообщении.

Напомним, враг продолжает нести потери. Противник дезорганизован и деморализован. Он не может производить ротацию до конца срока проведения так называемой "специальной операции".

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