На востоке ВСУ отбили три атаки врага и ликвидировали 180 оккупантов

Российские военные не оставляют попыток захватить восток Украины, но украинские защитники ежедневно продолжают сдерживать агрессора.
В течение суток, 24 мая, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схид" российские оккупанты совершили три атаки.
Об этом сообщили в оперативно-тактической группировке "Схид".
Впрочем, украинские защитники дают российским военным достойный ответ. В частности, воинам удалось уничтожить:
- личного состава – до 180
- танков – 2
- БМП – 5
- БТР – 3
- артиллерийских систем – 3
- минометов – 3
- БПЛА – 3
Напомним, военный мобильный госпиталь, оказывающий помощь военнослужащим на Восточном направлении, получил гуманитарный груз. Груз состоял из лекарств, дезинфицирующих растворов, перевязочных материалов, медицинских расходников, средств для временной остановки кровотечения, пищевых продуктов, спальных мешков и карематов.
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