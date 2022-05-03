На востоке ВСУ отбили три атаки врага и ликвидировали 40 оккупантов

Российские военные не оставляют попытки захватить восток Украины, но украинские защитники продолжают сдерживать агрессора.
В течение суток, 3 мая, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схид" российские оккупанты совершили три атаки.
Об этом сообщили в оперативно-тактической группировке "Схид".
Впрочем, украинские защитники дают российским военным достойный ответ. В частности, воинам удалось уничтожить:
- личного состава – 40
- танков – 5
- БМП – 2
- АО – 7
- минометных расчетов – 1
Также украинским защитникам удалось ликвидировать склад с боеприпасами врага.
Напомним, противник не прекращает проведение наступательных действий на востоке Украины с целью установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей и удержания сухопутного коридора между указанными территориями и временно оккупированным Крымом.
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