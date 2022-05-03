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На востоке ВСУ отбили три атаки врага и ликвидировали 40 оккупантов

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На востоке ВСУ отбили три атаки врага и ликвидировали 40 оккупантов

Операция объединенных сил / Facebook

Российские военные не оставляют попытки захватить восток Украины, но украинские защитники продолжают сдерживать агрессора.

В течение суток, 3 мая, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схид" российские оккупанты совершили три атаки.

Об этом сообщили в оперативно-тактической группировке "Схид".

Впрочем, украинские защитники дают российским военным достойный ответ. В частности, воинам удалось уничтожить:

  • личного состава – 40
  • танков – 5
  • БМП – 2
  • АО – 7
  • минометных расчетов – 1

Также украинским защитникам удалось ликвидировать склад с боеприпасами врага.

Напомним, противник не прекращает проведение наступательных действий на востоке Украины с целью установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей и удержания сухопутного коридора между указанными территориями и временно оккупированным Крымом.

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