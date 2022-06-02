На востоке ВСУ уничтожили командно-наблюдательный пункт оккупантов

Российские военные не оставляют попыток захватить восток Украины, но украинские защитники ежедневно продолжают сдерживать агрессора.
В течение суток, 2 июня, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схид" украинским защитникам удалось уничтожить командно-наблюдательный пункт российских военных.
Об этом сообщили в оперативно-тактической группировке "Схид".
В частности, воинам удалось уничтожить:
- личного состава – 32
- танков – 2
- БМП – 1
- БТР – 1
- артиллерийских систем – 2
- минометов – 1
- БПЛА – 1
Напомним, ранее украинские военные заманили россиян в ловушку в Северодонецке, удачно "сдав" город, а теперь "рвут" врага.
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