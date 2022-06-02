На востоке ВСУ уничтожили командно-наблюдательный пункт оккупантов

Российские военные не оставляют попыток захватить восток Украины, но украинские защитники ежедневно продолжают сдерживать агрессора.

В течение суток, 2 июня, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схид" украинским защитникам удалось уничтожить командно-наблюдательный пункт российских военных.

Об этом сообщили в оперативно-тактической группировке "Схид".

В частности, воинам удалось уничтожить:

личного состава – 32

танков – 2

БМП – 1

БТР – 1

артиллерийских систем – 2

минометов – 1

БПЛА – 1

Напомним, ранее украинские военные заманили россиян в ловушку в Северодонецке, удачно "сдав" город, а теперь "рвут" врага.

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