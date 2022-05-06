На востоке ВСУ в течение суток ликвидировали 15 оккупантов, уничтожили их технику и склад с боеприпасами

На востоке ВСУ в течение суток ликвидировали 15 оккупантов, уничтожили их технику и склад с боеприпасами

Российская армия не оставляет попыток захватить восток Украины, но наши защитники продолжают героически бить агрессора.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схид" защитники Украины продолжают сдерживать российского агрессора.

Об этом сообщили в оперативно-тактической группировке "Схид".

В течение суток, 6 мая, наши воины обнаружили и уничтожили склад с боеприпасами российских захватчиков. Потери врага составляют:

личного состава – 15

БТР – 1

ББМ – 1

БМП – 1

артиллерийские системы – 5

АО – 1

БПЛА – 2

Напомним, оккупанты усилили обстрелы Запорожской области: вражеские войска ударили по гражданской инфраструктуре.

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