На востоке ВСУ в течение суток ликвидировали 15 оккупантов, уничтожили их технику и склад с боеприпасами

Российская армия не оставляет попыток захватить восток Украины, но наши защитники продолжают героически бить агрессора.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схид" защитники Украины продолжают сдерживать российского агрессора.
Об этом сообщили в оперативно-тактической группировке "Схид".
В течение суток, 6 мая, наши воины обнаружили и уничтожили склад с боеприпасами российских захватчиков. Потери врага составляют:
- личного состава – 15
- БТР – 1
- ББМ – 1
- БМП – 1
- артиллерийские системы – 5
- АО – 1
- БПЛА – 2
Напомним, оккупанты усилили обстрелы Запорожской области: вражеские войска ударили по гражданской инфраструктуре.
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