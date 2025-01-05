Конфликты происходят между россиянами и представителями кавказских народов.

На оккупированных территориях Запорожской области возникают этнические споры среди военных РФ, в частности, в 70-м мотострелковом полку.

Об этом сообщила пресс-служба партизанского движения "АТЕШ".

Напряжение возникает между русскими и представителями кавказских народов из-за словесных оскорблений и физических столкновений на национальной почве. В полку есть солдаты, настроенные против режима Путина, которые организуют диверсии и повреждают технику.

Партизанское движение "АТЕШ" выразило благодарность военнослужащим, которые приобщаются к борьбе с преступным режимом.

Напомним, российские войска планируют захват Курахового, Торецкого, Временного Яра и наступление в направлении Днепропетровщины с перспективой расширения контроля в Донецкой области.

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