На ВОТ оккупанты будут отбирать жилье у тех, кто не принял российское гражданство

Жилье на ВТО может быть национализировано, если не зарегистрировано в российских системах.

Россияне на временно оккупированных территориях заставляют украинцев переоформлять свое жилье по российскому законодательству, требующему наличия российского паспорта.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в комментарии РБК-Украина.

Лубинец сообщил, что согласно новым "законам" на временно оккупированных территориях владельцы имущества имеют 30 дней, чтобы лично обратиться в орган местного самоуправления и подтвердить свои права на это имущество. Для этого им нужно предоставить документ, удостоверяющий личность, в частности, паспорт гражданина РФ.

Если имущество не будет зарегистрировано в российских системах в течение 30 дней, оно по российским законам считается "бесхозным". Это позволяет оккупантам выселить человека из его собственной квартиры и национализировать его. В дальнейшем такое имущество может перейти к муниципалитетам, а впоследствии его либо продадут россиянину, который решит переехать на ТОТ, либо отдадут русским солдатам или ФСБ.

Последние "новшества" оккупационной администрации от Кремля фактически делают невозможным игнорирование принуждения к получению российского гражданства.

Напомним, Центр национального сопротивления сообщил, что на временно оккупированных территориях Херсонской области, в рамках подготовки к учебному году, россияне заставляют детей в школах писать письма оккупантам. Затем эти письма будут представлены как "добровольная инициатива" и переданы российским военным.

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