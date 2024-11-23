На ВОТ россияне призывают сдавать тех, кто чтит память жертв Голодомора — ЦНС

В канун дня памяти жертв Голодомора, враг снова готовится к репрессиям.

Об этом сообщил Центр национального сопротивления.

На временно оккупированных территориях Украины россияне пытаются стереть любые упоминания об одной из самых больших трагедий нашего народа, уничтожая памятники и музейные экспозиции, напоминающие о голоде, унесшем жизни миллионов украинцев.

"В то же время оккупанты призывали сдавать всех, кто будет зажигать свечи памяти в субботу, или проявлять другие признаки скорби. Такими запугиваниями враг хочет стереть у украинцев национальную память. Однако эти намерения напрасны, ведь для украинцев жизнь соотечественника значит гораздо больше, чем жизнь россиян которые никто не ценит", – говорится в сообщении.

Стоит отметить, что ежегодно в четвертую субботу ноября Украина чтит память жертв Голодомора 1932-1933 годов и массовых искусственных голодов 1921-1923 и 1946-1947 годов.

Напомним, в Украине нашли уникальные образцы хлеба времен Голодомора.

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