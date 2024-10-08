Категория
Война
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

На ВОТ украинских школьников заставляли писать приветствие диктатору

На ВОТ украинских школьников заставляли писать приветствие диктатору

Дети Центр национального сопротивления.

Оккупанты пытаются создать культ Путина на временно оккупированных территориях.

В день рождения президента России Владимира Путина оккупанты на временно оккупированных территориях распространяли идею, что диктатор построил "сильную страну", которая не сможет существовать без него. Они продолжают стараться выслужиться перед ним и укрепить его культ на оккупированных территориях.

Об этом сообщил Центр национального сопротивления.

В ряде захваченных школах украинских учеников заставили писать диктант-благодарность российскому президенту за то, что он лишил их детства и будущего и принес войну в их родной край. Ответственность за этот акт несут департаменты образования в оккупационных администрациях.

Напомним, во временно оккупированном Мелитополе российские оккупанты реализуют программу милитаризации украинских детей "Служу отечеству". Для этого привлекают боевиков армии РФ, в частности, председателя областной ассоциации террористов "СВО" Александра Остапенко, который вместе с местными коллаборантами создает специализированные классы-казармы для старшеклассников.

Читайте также:

Похожие темы:

Следующая публикация