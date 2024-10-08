На ВОТ украинских школьников заставляли писать приветствие диктатору

В день рождения президента России Владимира Путина оккупанты на временно оккупированных территориях распространяли идею, что диктатор построил "сильную страну", которая не сможет существовать без него. Они продолжают стараться выслужиться перед ним и укрепить его культ на оккупированных территориях.

Об этом сообщил Центр национального сопротивления.

В ряде захваченных школах украинских учеников заставили писать диктант-благодарность российскому президенту за то, что он лишил их детства и будущего и принес войну в их родной край. Ответственность за этот акт несут департаменты образования в оккупационных администрациях.

Напомним, во временно оккупированном Мелитополе российские оккупанты реализуют программу милитаризации украинских детей "Служу отечеству". Для этого привлекают боевиков армии РФ, в частности, председателя областной ассоциации террористов "СВО" Александра Остапенко, который вместе с местными коллаборантами создает специализированные классы-казармы для старшеклассников.

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