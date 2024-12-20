﻿На ВОТ Украины школьников заставили 4 часа слушать российского диктатора – ЦНС

Оккупанты продолжают насаждать детям на ВОТ российские нарративы.

19 декабря школьники старших классов на ВОТ были принудительно обязаны пересматривать пресс-конференцию путина, где диктатор в привычном стиле рассказывал фашистские нарративы и демонстрировал психическую нестабильность.

Об этом сообщили представители ЦНС.

"Организацию обеспечивали прокремлевские структуры, такие как "движение первое". Учащихся регистрировали в журнале, а сам пересмотр длился более 4 часов", — говорится в сообщении.

По информации ЦНС, оккупанты навязывают детям идеологическую обработку, пытаясь манипулировать их сознанием. Такие мероприятия – это инструмент создания поколения, лояльного к кремлевскому режиму.

Они также призывали избегать участия в подобных акциях. После победы Украины все эти принудительные методы будут расследованы, а виновные наказаны.

Напомним, во временно оккупированном Мелитополе начали проводить "учебные тренинги" для коллаборантов, работающих в оккупационных администрациях.

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