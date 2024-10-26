На ВОТ враг усилил мобилизацию среди населения: что известно

Если человек не может избежать назойливых рекрутеров, ему приходится выслушивать лекции о патриотизме и "преимуществах" службы в русской армии.

На временно оккупированных территориях Украины россияне ужесточили проведение мобилизации.

Об этом сообщил Центр национального сопротивления.

Сообщается, что вербовщики проявляют особую активность, ежедневно совершая рейды в общественных местах и фильтрационные мероприятия на блок-постах. Недавно в Приморском районе оккупированного Мариуполя произошла очередная облава.

Оккупанты особенно активно пытаются привлечь молодых мужчин. Представители оккупационной "власти" спрашивают об их деятельности и отношении к "специальной военной операции". Если человек не может избежать рекрутеров, ему приходится слушать лекции о патриотизме и "преимуществах" службы в русской армии.

Кроме того, оккупационная администрация создала условия, при которых мужчины могут получить российский паспорт только через фейковые военкоматы.

Недавно обнародовано исследование, говорящее о том, что продолжительность жизни завербованных российских военных. Контрактники, подписывающие соглашение в тюрьме, на фронте живут не больше восьми месяцев.

Напомним, эксминистр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, что ждет население временно оккупированных территорий

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