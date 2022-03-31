На войне под Черниговом погиб муж народного депутата

На войне под Черниговом погиб муж народного депутата

Ольга Стефанишина – эксперт в сфере защиты прав пациентов, является народным депутатом Верховной Рады Украины IX созыва.

У народного депутата от партии "Голос" Ольги Стефанишиной на войне под Черниговом погиб муж.

Об этом депутат сообщила в Facebook.

"Мой любимый муж Богдан погиб от российского снаряда 30 марта под Черниговом, пытаясь спасти людей. Я буду с нашими детьми не на связи. Мне очень больно", — написала Стефанишина.

Отметим, что Ольга Стефанишина – эксперт в сфере защиты прав пациентов, является народной депутатом Верховной Рады Украины IX созыва от партии "Голос".

Напомним, в Украине продолжаются 36-е сутки войны, которые развязала Россия во главе с диктатором Путиным. Одной из горячих точек является Чернигов и Черниговская область. Несмотря на заявления России о намерении снизить военную активность вокруг Чернигова, российские артиллерийские обстрелы и ракетные удары продолжаются.

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