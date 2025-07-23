На войне погиб 21-летний украинец, которого ребенком усыновила семья из Италии

21-летний украинец Артем Налято / © ANSA

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На фронте погиб 21-летний украинец Артем Налято, который в детстве был усыновлен семьей из Италии, а затем вернулся на Родину и стал на ее защиту.

Об этом пишут итальянские СМИ.

Артема усыновили, когда ему было 12 лет. Итальянская семья забрала его в город Трибано в провинции Падуя. В августе 2022 года он решил уехать в Украину, чтобы найти своего брата.

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Как передает ANSA, парень погиб в прошлый понедельник во время бомбардировки учебного лагеря под Киевом.

«Насколько нам известно, молодой человек погиб в результате ракетного удара, попавшего в казарму, где он останавливался. Инцидент, вероятно, произошел во время обеда. Он был умным и, несмотря на то, что не окончил школу, нашел работу», — сказал мэр Трибано.

По его словам, несмотря на то, что Артем с детства интегрировался в итальянское общество, он всегда сохранял связь с Родиной.

Связь, еще более укрепившаяся с августа 2022 года, когда парень вернулся в Украину, чтобы разыскать своего брата. Впоследствии он вернулся в Италию, но, учитывая ситуацию, решил снова вернуться в Украину, чтобы с оружием в руках ее защищать.

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Отмечается, что несколько недель назад Артем временно посетил город Падуя, а затем снова вернулся на фронт.

Ранее сообщалось, что на войне в Украине погиб 21-летний доброволец из Венгрии.