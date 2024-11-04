На войне погиб 39-летний популярный музыкант из Харькова Николай Состин

Барабанщик присоединился к войску в августе этого года.

На войне погиб популярный харьковский музыкант Николай Состин, который был барабанщиком в нескольких рок-группах.

Трагическое известие 4 ноября сообщил коллега Состина из группы "Заводь" Алексей Ковалев. Он написал в Instagram, что музыкант погиб на войне. Сердце барабанщика остановилось в возрасте 39 лет.

"Неописуемая боль пронизывает наши сердца. Один из лучших ударников Украины, посол кайфа на Земле, часть истории украинского блэкметалла и группы SOOM — Коля Amorth — на щите. Это было дикое путешествие. Спасибо, друг, как бы то ни было. Вечная слава и вечная память", — написал коллега музыканта.

Николай Состин / Фото: из соцсетей

Отметим, Николай Состин был барабанщиком в нескольких харьковских группах. Он был участником коллективов Darklighter, "Заводь" и Soom. К армии музыкант присоединился в августе этого года. Он служил в 25-й отдельной воздушно-десантной бригаде Десантно-штурмовых войск ВСУ.

Напомним, ранее стало известно, что на фронте погиб музыкант из Черновцов Филипп Стахов. Он защищал Украину от российских оккупантов с начала полномасштабной войны.

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