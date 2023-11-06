На войне погиб автор книги "Спокойной ночи" Максим Петренко: фото

Максима Петренко считали пропавшим без вести или взятым в российский плен, но 6 ноября стало известно о гибели защитника.

На войне погиб писатель и нацгвардеец Максим Петренко. О его гибели стало известно 6 ноября. Какое-то время его считали пропавшим без вести или взятым в российский плен. Однако ни то, ни другое не оправдалось.

О гибели Петренко сообщила книжная обозреватель Анна Скорина в Facebook.

"Мы надеялись и верили, что то, что он пропал без вести, означает, что он в плену. Чуда не произошло... Единственное, что я знаю пока — это подтверждение из части, где служил Макс. Экспертиза ДНК подтвердила, что это Макс и из части выехали в Днепр за Максом. Похороны планируют в конце недели", — написала Скорина.

Также читайте На фронте погиб музыкант известной украинской рок-группы

До начала российско-украинской войны Максим Петренко был далек от военной профессии. Работал программистом и преподавал в университете "Украина"; принимал участие в международных соревнованиях роботизированных платформ и готовил к таким соревнованиям студентов.

В 2014 году он добровольно пошел воевать. Собственно, книга "Спокойной ночи" о тех пережитых временах.

"Начать писать меня заставили флешбеки. Они бросали меня в водоворот эмоций. Я то и дело видел разрыв снаряда и чувствовал удар, сбивающий с ног. Я чувствовал, что мое подсознание требует от меня проанализировать этот опыт. Потом на это наложилось многое. Желание увековечить память павших побратимов. В конце концов желание остаться в этом мире. В какой-то момент боя я поверил, что не выживу. Воспоминания об этом моменте заставили меня задуматься о том, будет ли в этом мире существовать что-то привнесенное мной, если меня вдруг не станет?" — рассказывал в 2020 году писатель.

"Спокойной ночи" — первая книга ветерана, до войны он вел несколько блогов, но даже не задумывался о писательстве

После 24 февраля Максим во второй раз взял оружие в руки. Однако домой уже не вернулся.

О гибели Максима Петренко стало известно 6 ноября / Фото: из соцсетей

В университете уже прокомментировали трагическое известие.

"Максим Петренко был выпускником университета "Украина", невероятно талантливым преподавателем и заведующим лабораторией киберфизических систем. В 2022 году защитил кандидатскую диссертацию и возглавил кафедру компьютерной инженерии. Весной 2022 года Максим пропал без вести... Весь коллектив и студенты университета надеялись и верили, что он в плену...", — говорится в сообщении.

Автор книги "Спокойной ночи" Максим Петренко / Фото: из соцсетей

Напомним, на войне с российскими оккупантами, 3 ноября погиб главный редактор ровенского издания "Горинь.інфо" Тарас Давидюк.

Читайте также: