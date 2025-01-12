На войне погиб боец ВСУ и военный корреспондент Руслан Ганущак из Ивано-Франковска

Он снял документальный фильм о войне на Донбассе "Два дня в Иловайске" — о том, с чего начинался Иловайский котел.

В воскресенье, 12 января, стало известно о гибели на войне бойца 92-й Отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко, военного журналиста из Ивано-Франковска Руслана Ганущака с позывным "Остап".

Об этом сообщила пресс-секретарь Ивано-Франковского областного ТЦК и СП Наталья Коцкович, которая с 2014 года служила с "Остапом" в пресс-службе полка "Азов".

"Мы нашим дуэтом снимали лучшие кадры и короткометражки с Широкино, Гранитного, Бердянского, Лебединского, Марьинки. Мы бок о бок фиксировали в своих сюжетах все преступления россии на Донбассе. Руслан был невероятным!” – написала она.

Руслан Ганущак был активным участником Майдана и Революции Достоинства.

В 2014 году вызвался добровольцем в батальон "Азов" в составе съемочной группы "Spilno.TV".

В 2016 году он снял документальный фильм о войне на Донбассе "Два дня в Иловайске" — о том, с чего начинался Иловайский котел.

Также Руслан является автором фильма о грузинских добровольцах "Брат за брата", который представили в США, Британии и других странах мира.

После полномасштабного вторжения РФ в 2022 году "Остап" пошел защищать страну как боец 92-й бригады ВСУ.

В прошлом году в Ивано-Франковске состоялась персональная выставка его фотографий с войны.

В апреле Руслану Ганущаку должно было исполниться 55 лет.

Жена героя Александра Кодак пока не получала официального сообщения о его гибели.

Напомним, на российско-украинской войне погиб поэт и прозаик Мирослав Герасимович (Кулик).

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