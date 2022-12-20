На войне погиб бывший майор МВД, вернувшийся из-за границы для защиты Украины

В Кременчуге Полтавской области 20 декабря простились с 44-летним Сергеем Кушниренко, который погиб, защищая Украину от российских захватчиков в Донецкой области.

Об этом сообщает местная "Кременчугская газета".

Защитник долгое время работал в структуре Министерства внутренних дел, у него было звание майора и награды за службу в МВД. Также он прошел АТО/ООС.

Товарищ погибшего воина рассказывает, что Сергей после начала полномасштабного вторжения России в Украину Сергей вернулся из-за границы на Родину и снова встал на защиту государства. Сначала он был в терробороне Киева, а когда оккупантов прогнали от столицы, поехал на восток.

"В течение 2014-2016 годов он был в АТО. И тоже держал контакт с сослуживцами. Они чувствовали, что будет война скоро... Когда с ним связался по телефону 23 февраля 2022 года, то он об этом говорил... Прошла ночь и началась война. А через неделю он вернулся из-за границы на Родину, потому что не мог в это время быть в стороне собратьев", — рассказал одноклассник и друг воина.

По его словам, Сергей был добрым и порядочным человеком, всегда всех беспокоился, приходил на помощь всегда. У защитника осталась жена, ребенок, мать.

"Был водителем 54 бригады. У Сергея не выдержало сердце, 12 декабря этого года он умер в Краматорском районе Донецкой области", — говорит еще один военнослужащий.

Похоронили Сергея на Аллее Героев в Кременчуге.

Напомним, известный военнослужащий, главный сержант 47-й отдельной штурмовой бригады Валерий Маркус заявил, что погибших украинских защитников неуместно называть на российский (советский) манер "Груз 200" или "200-й", ведь это обесценивает ту самую высокую цену, какую заплатили защитники за каждого из нас. Поэтому в его бригаде будут употребляться термины "погибший" или "на щите" и не "300-й", а "раненый".

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