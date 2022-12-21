На войне погиб Геннадий Афанасьев – бывший политзаключенный Кремля

В начале полномасштабного вторжения Афанасьев вступил в ряды ТрО Киева.
На фронте погиб экс-политзаключенный из Крыма Геннадий Афанасьев, который был одним из фигурантов дела в отношении так называемой "группы Сенцова".
Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на мать Афанасьева.
О гибели бойца в Сети сообщил еще один экс-пленник Кремля, кинорежиссер Олег Сенцов. Он удерживался в тюрьме в 2014-2019 годах в рамках того же дела, что и Афанасьев.
"Защищая свою страну, на фронте погиб бывший политзаключенный Геннадий Афанасьев. Вечная слава Герою", – говорится в сообщении Сенцова.
О гибели Геннадия проинформировал и нардеп Алексей Гончаренко. Он написал, что после начала полномасштабной войны Афанасьев присоединился к рядам территориальной обороны Киева.
"Он пошел защищать страну в Киевское ТрО. И теперь отдал жизнь за нашу свободу. Знал Геннадия лично, выражаю глубокие соболезнования семье и близким Геннадия. Это большая потеря", – говорится в сообщении нардепа.
Напомним, ФСБ России задержала Геннадия Афанасьева в Крыму 9 мая 2014 года. Его и еще ряд политзаключенных обвиняли в подготовке терактов. Украинец 767 дней провел в российских застенках и тюрьмах.
14 июня 2016 года Афанасьев был помилован президентом РФ Владимиром Путиным. Его и еще одного политзаключенного Юрия Солошенко обменяли на российских журналистов. После обмена Афанасьев рассказывал, что его избивали, надевали на голову пакет и душили.
В феврале 2018 года ЕСПЧ обязал Россию выплатить компенсацию Афанасьеву за бесчеловечные условия конвоирования.
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