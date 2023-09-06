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На войне погиб Герой Украины Андрей Орлов: стал первым награжденным за освобождение Херсона

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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На войне погиб Герой Украины Андрей Орлов: стал первым награжденным за освобождение Херсона

На войне погиб Герой Украины Андрей Орлов / Фото: соцмережі

Андрей был сержантом 131-го отдельного разведывательного батальона.

На войне погиб Герой Украины Андрей Орлов. Мужчина был сержантом 131-го отдельного разведывательного батальона.

Об этом на своей странице в соцсети написала мама воина Елена Орлова.

Андрей был сержантом 131-го отдельного разведывательного батальона. Он стал первым Героем Украины, награжденным за освобождение Херсона.

Ведущие телепроектов, в которых участвовал Андрей, вспоминают его как человека с бешеным драйвом и энергией.

Напомним, что в ВСУ предупреждают об угрозе ракетного удара для двух областей.

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Дата публикации
Просмотры
3480
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