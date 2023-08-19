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На войне погиб известный украинский актер Алексей Хильский

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
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На войне погиб известный украинский актер Алексей Хильский

Защищая Украину, погиб актер Алексей Хильский / Фото: из соцсетей

14 ноября Алексею должно было исполниться 36 лет.

На фронте погиб известный украинский актер Алексей Хильский.

Трагическую новость сообщила супруга актера Надежда Хильская.

"Я пишу, но сама не могу до конца в это поверить. Леша погиб. Погиб во время выполнения боевого задания. Он был лучшим из всех, кого я знаю. Самым хорошим! Самым красивым! Самым талантливым! Все, за что он брался, он делал со страстью. А какая у него была жажда жизни! Он так любил жизнь! Я люблю тебя, мой воин", — написала Надежда.

Хильский известен по ролям в сериалах "На твоей стороне", "Квочка", "Крепостная", "Доктор Ковальчук", "Опер по вызову", "Загадка для Анны" и другие.

14 ноября Алексею должно было исполниться 36 лет.

Мужчина служил в 46-й отдельной аэромобильной бригаде ДШВ в должности главного сержанта взвода разведроты. Он участвовал в наступательной операции в Херсоне, защищал Бахмут и Соледар.

Защитник был дважды ранен, но после лечения и возобновления снова возвращался на фронт.

Алексей мечтал о победе и о возвращении в профессию.

Актер Алексей Хильский до войны / ©
Актер Алексей Хильский до войны

У актера остались жена и дочь.

Напомним, на войне погиб актер Евгений Светличный. Он воплотил образ Карася в "Носороге". Светличный погиб 19 июля 2023 года. Ему было 29 лет.

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Дата публикации
Просмотры
5178
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