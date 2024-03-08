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На войне погиб известный журналист, ушедший на фронт добровольцем

На войне погиб известный журналист, ушедший на фронт добровольцем

Дмитрий Синченко/Facebook

Подробности гибели неизвестны.

На фронте погиб военнослужащий журналист Дмитрий Синченко.

Об этом сообщила его бывшая супруга Елена Синченко 8 марта в Facebook.

Она не уточнила, при каких обстоятельствах и где погиб Дмитрий. Добавила, что о дате и времени прощания с Дмитрием сообщит позже.

Елена отметила, что Дмитрий очень философски и особенно относился к жизни и смерти. Поэтому она просит, чтобы грусть была светлой.

“Я бы не хотела писать этот пост. Никогда, ни при каких обстоятельствах. И сейчас не желаю. Но это легче, чем говорить каждому в отдельности. А еще очень сложно писать о Диме в прошлом. У Дмитрия была одна большая любовь – Украина. Он мечтал о ее светлом будущем и старался делать все, чтобы прийти к нему, как можно скорее. Он ею жил и за нее же отдал жизнь. Он был светлым, умным, искренним, принципиальным человеком», – написала она.

Почтить его память она предложила так: Не берите и не давайте взяток. Сражайтесь за свои права. Живите по совести и по Конституции. Говорите на украинском, читайте украинское, слушайте украинское. Декоммунизируйте и дерусифицируйте себя и пространство вокруг себя. Поверьте, он будет радоваться, где бы ни был”.

“Вечной ему жизни и теплого приема в Сварожьих чертогах. Я благодарю тебя за то, что выбрал защищать нашу Украину. Спасибо, что был. Спасибо за сына — это свет, который светит ярче и теплее. И знай, я буду помнить тебя. Во всех галактиках, во всех мирах”, — отметила Елена Синченко.

Дмитрий Синченко (позывной "Перун") — боец Украинской добровольческой армии (УДА) из Кропивницкого. Присоединился к УГА после начала полномасштабного вторжения 24 февраля.

Дмитрий – автор Недели, Радио Свобода. Для Недели писал материалы о буднях бойцов на фронте. Последний репортаж вышел 24 августа 2023 года.

По данным ИМИ, Дмитрий Синченко стал 73-м медийщиком, погибшим в результате российской агрессии против Украины.

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