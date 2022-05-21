На войне погиб молодой командир из 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вадим Журавский с позывным "Викинг"

На вопрос о своей мечте молодой офицер отвечает: "Одержать победу, уничтожить всех врагов, восстановить территориальную целостность и с победой вернуться домой".
На войне с российскими оккупантами погиб Вадим Журавский с позывным "Викинг" — молодой командир из 95-й житомирской десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ.
О смерти старшего лейтенанта Журавского сообщил главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал Валерий Залужный и обнародовал видеосюжет, снятый в подразделении Викинга на передовой.
"Героями этой войны стали молодые командиры. Те, кто принимает подразделения после павших собратьев. Кто приобретает собственный опыт в ожесточенных боях. Кто отдает сердце, душу, здоровье, а иногда, к сожалению, жизнь за Украину. Мы исполним твою мечту, Викинг! Мы одержим Победу!" – подчеркнул главнокомандующий ВСУ.
На видео есть момент, где Журавский рассказывает о своей мечте: "Одержать победу, уничтожить всех врагов, восстановить территориальную целостность и с победой вернуться домой".
Вадим Журавский был награжден орденом "За мужество" III степени указом президента Украины от 15 апреля 2022 года №242/2022.
Напомним, в бою за Украину погиб пограничник из Хмельнитчины Леонид Корж.
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