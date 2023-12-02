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На войне погиб оккупант, замучавший до смерти кота — подробности, фото

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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На войне погиб оккупант, замучавший до смерти кота — подробности, фото

Солдат-живодер из РФ Артем Лаврентьев/ Фото: Necro Mancer

Оккупант в течение нескольких недель жестоко издевался над животным.

В Украине на войне был ликвидирован еще один оккупант. Солдат армии РФ из Архангельской области Артем Лаврентьев "прославился" в России тем, что в течение нескольких недель жестоко издевался над котом своей матери, снимал это на видео и выкладывал в Сеть. Животное после пыток умерло.

О смерти животновода сообщил блоггер Necro Mancer.

После того, как история с издевательством получила огласку, Лаврентьева отправили в колонию, а замученному коту Кузи установили памятник в Северодвинске.

Солдат-живодер из РФ Артем Лаврентьев/ Фото: Necro Mancer / ©
Солдат-живодер из РФ Артем Лаврентьев/ Фото: Necro Mancer

Осужденный Артем Лаврентьев решил пойти воевать против Украины, чтобы ускорить свой выход из тюрьмы. Однако оккупанта ликвидировали на фронте.

"Пришла 100% достоверная информация, через военкомат. Мертвый Артем Лаврентьев, живодер. Убил вместе с сожительницей кота своей матери. 3,5 года колонии, лишение родительских прав. Из колонии напросился на СВО. Пропал без вести летом, найден только сейчас. В январе-феврале то, что от него осталось за несколько месяцев непогребенным, привезут его матери в Северодвинск, в закрытом гробу.", – написали местные зоозащитники.

Замордованный кот Кузя/Фото: Necro Mancer / ©
Замордованный кот Кузя/Фото: Necro Mancer
Замордованный кот Кузя/Фото: Денис Казанский / ©
Замордованный кот Кузя/Фото: Денис Казанский

Напомним, в Белгороде убили Александра Слисаренко – коллаборанта, которого оккупанты назначили на должность заместителя главы "администрации Харьковской области".

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Дата публикации
Просмотры
718
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