На войне погиб оккупант, замучавший до смерти кота — подробности, фото

Оккупант в течение нескольких недель жестоко издевался над животным.
В Украине на войне был ликвидирован еще один оккупант. Солдат армии РФ из Архангельской области Артем Лаврентьев "прославился" в России тем, что в течение нескольких недель жестоко издевался над котом своей матери, снимал это на видео и выкладывал в Сеть. Животное после пыток умерло.
О смерти животновода сообщил блоггер Necro Mancer.
После того, как история с издевательством получила огласку, Лаврентьева отправили в колонию, а замученному коту Кузи установили памятник в Северодвинске.
Осужденный Артем Лаврентьев решил пойти воевать против Украины, чтобы ускорить свой выход из тюрьмы. Однако оккупанта ликвидировали на фронте.
"Пришла 100% достоверная информация, через военкомат. Мертвый Артем Лаврентьев, живодер. Убил вместе с сожительницей кота своей матери. 3,5 года колонии, лишение родительских прав. Из колонии напросился на СВО. Пропал без вести летом, найден только сейчас. В январе-феврале то, что от него осталось за несколько месяцев непогребенным, привезут его матери в Северодвинск, в закрытом гробу.", – написали местные зоозащитники.
Напомним, в Белгороде убили Александра Слисаренко – коллаборанта, которого оккупанты назначили на должность заместителя главы "администрации Харьковской области".
Читайте также: