Василий Хомко с позывным «Бейрут»

Защищая Украину, на войне погиб экс-режиссер популярного развлекательного тревел-шоу «Орел и Решка» Василий Хомко с позывным «Бейрут». Бойца не стало еще 2 октября этого года.

Об этом сообщила жена защитника Галина Спивак на своей Instagram-странице.

Спивак указала, что «Василий Бейрут Хомко на щите». Она также написала трогательное прощание с мужем.

«Ты достойно прошел свой путь до последнего момента и погиб в бою, держа оружие, защищая каждого из нас. Покойся с миром, а мы позаботимся о твоей памяти», — говорится в заметке жены бойца.

Прощание с Хомко состоится 5 декабря. Церемония начнется в 11:30 со сбора на Михайловской площади, после чего в 12:00 в Михайловском Златоверхом соборе начнется поминальная служба. Желающих присоединиться к торжественному захоронению на Национальном военном мемориальном кладбище просят предварительно связаться с женой погибшего.

Спивак также обратилась ко всем, кто знал защитника.

«Кто-то из вас учился с ним в университете, кто-то работал в рекламе в Киеве, Алматы, Бейруте, кто-то снимал тревел-шоу, кто-то служил вместе и защищал Украину бок о бок. Сын, брат, любимый муж, папа, друг, коллега, побратим — сегодня все мы в бесконечной печали склоняем головы перед твоей жертвой ради нашего будущего и отдаем дань уважения тебе, Воин», — говорится в сообщении жены Хомко.

