На войне погиб воин подразделения "Острые Картузы" Антон Спицын — один из лучших операторов FPV

На войне погиб воин подразделения "Острые Картузы" Антон Спицын. Он был одним из лучших украинских операторов FPV-дронов.

Об этом сообщил Александр Спицын – брат погибшего бойца.

"Сегодня для меня самый черный на самый трудный день в жизни. Сегодня меня покинул мой родной брат. Ближайший и самый родной для меня человек. Трудно писать и вспоминать жизнь Антона, однако он жил героем и умер героем..." — написал Александр.

По его информации, во время боя Антон Спицын получил ранения несовместимые с жизнью.

"И навсегда пошел на небеса... Спи спокойно, брат", — написал Александр.

Фото: Александр Спицын

Антон Спицын и подразделение "Острые картузы"

Известно, что Антон Спицын воевал с самого начала полномасштабного вторжения. Во время выполнения боевого задания спецназначен получил ранение. Медики не смогли спасти военного.

Антон Спицын родился и вырос в Харьковской области. До полномасштабного вторжения имел свой строительный бизнес, занимался благотворительной деятельностью. Он также бесплатно преподавал английский язык детям, потерявшим родителей, а также за свой счет осуществил ремонт в детском психоневрологическом санатории.

"Мы будем помнить Антона за его полезные дела, верность Украине, работу на победу и свободолюбие. Почивай с миром, побратим. Слава украинским павшим воинам! Мы отомстим за тебя!" – отметили в Центре спецназначения НГУ "Омега".

Добавим, что в подраздел "Острые картузы" входят добровольцы, вставшие на защиту Харькова еще в феврале 2022 года. Сначала они противодействовали врагу, используя трофейное и волонтерское оружие. Впоследствии стали частью сил обороны и выполняли важные задачи на передовой.

Бойцы в составе подразделения "Острые картузы" защищали Волчанск, а в октябре 2024 года их направили для защиты Покровска.

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