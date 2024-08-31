На войне погиб всемирно известный кикбоксер Роман Головатюк

Защищая Украину от врага, погиб призер Всемирных игр и заслуженный мастер спорта Украины Роман Головатюк.

О его смерти сообщили пресс-служба Каменец-Подольского городского совета и Комитет молодежи и спорта ВРУ.

Комитет молодежи и спорта ВРУ отметил, что Роман Головатюк был одним из лучших спортсменов по кикбоксингу WAKO. Он приобрел популярность в Украине и за ее пределами еще в 22 года, когда выиграл медаль на X Всемирных играх в Польше в 2017 году. После этого он продолжил свою выдающуюся спортивную карьеру, став заслуженным мастером по кикбоксингу WAKO, финалистом Всемирных игр, чемпионом мира, многократным обладателем Кубков мира и Европы, а также многократным чемпионом Украины. Комитет подчеркнул, что Головатюк был знаменитым атлетом, настоящим украинцем, воином и героем.

В Каменец-Подольском городском совете отметили, что Роман Головатюк внес значительный вклад в развитие украинского спорта. Он оставил свою спортивную карьеру по зову сердца и сразу после начала войны отправился служить добровольцем.

Роман Головатюк родился 30 сентября 1995 года в селе Красноставцы Хмельницкой области. В 2012 году он поступил в Подольский государственный аграрно-технический университет, а в 2014 году начал тренировки в секции кикбоксинга.

Напомним, ранее в боях против российских захватчиков погиб бывший боксер сборной Украины Денис Ящук.

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