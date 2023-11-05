На войне погиб Юрий Глодан, потерявший жену и трехмесячную дочь из-за удара РФ по Одессе

В боях за Украину погиб одессит Юрий Глодан. Он был мужем и отцом погибших в результате российских ракетных обстрелов Одессы 23 апреля жены и трехмесячной дочери.

Об этом сообщил в Сети его коллега Oleksandr Yakovenko.

По его словам, почти каждый одессит знал эту семью.

"Я не общался с ним близко, но почти каждый одессит знает эту семью. 23 апреля 2022 года, в его семью пришел "русский мир" — российская ракета разрушила жилой комплекс "Тирас" в Одессе. Трагедия отняла жизнь трехмесячной Киры Глодан, ее мамы Валерии и бабушки Людмилы — это семья Юры", — написал он.

Одессит Юрий Голдан погиб на войне в Украине

Отмечается, мужчина сначала пошел в АЗОВ, а затем в 3-ю Штурмовую бригаду.

."Центр Европы. 21 век. История украинской семьи", — написал Александр.

Что известно о трагедии в Одессе

В 2022 году, 23 апреля, в результате вражеского ракетного удара по Одессе погибла целая семья, три поколения женщин: бабушка Люда, молодая мама Валерия и ее 3-месячная дочь Кира.

Добавим, женщины остались дома, готовились к светлому празднику, пекли пояса, когда произошла трагедия.