На войне погибли два бойца Грузинского легиона — фото

Граждане Грузии погибли на передовой в Украине.
На войне в Украине, в ходе выполнения боевых задач, погибли два бойца Грузинского национального легиона – Нодар Насиров и Георгий Гогиашвили.
Об этом сообщили на странице Грузинского легиона в Facebook.
Нодар Насиров и Георгий Гогиашвили погибли во время выполнения боевых задач на линии фронта.
Грузинский легион сражается в Украине с 2014 года и насчитывает около 1300 военнослужащих. Он подчиняется ГУР Министерства обороны Украины.
Напомним, в конце 2023 года в боях за Украину погиб доброволец из Грузии Иракли Курцикидзе.
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