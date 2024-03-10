На войне погибли два бойца Грузинского легиона — фото

Граждане Грузии погибли на передовой в Украине.

На войне в Украине, в ходе выполнения боевых задач, погибли два бойца Грузинского национального легиона – Нодар Насиров и Георгий Гогиашвили.

Об этом сообщили на странице Грузинского легиона в Facebook.

Нодар Насиров и Георгий Гогиашвили погибли во время выполнения боевых задач на линии фронта.

Нодар Насиров и Георгий Гогиашвили — погибшие в Украине бойцы Грузинского национального легиона/Фото/Facebook: Грузинский легион

Грузинский легион сражается в Украине с 2014 года и насчитывает около 1300 военнослужащих. Он подчиняется ГУР Министерства обороны Украины.

Напомним, в конце 2023 года в боях за Украину погиб доброволец из Грузии Иракли Курцикидзе.

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