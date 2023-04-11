На войне погибло вдвое больше российских военных, чем украинских — разведка США

По данным американской разведки, в ходе боев в Украине погибло вдвое больше российских солдат, чем украинских.

Об этом пишет Business Insider .

Отмечается, что документы , которые недавно "выплыли" в социальные сети и сейчас являются предметом федерального расследования, содержат оценки российских и украинских потерь. Официальные лица США назвали информацию, включенную в утечку, которая, кажется, содержит детальную оценку войны в Украине как очень конфиденциальную и засекреченную.

В частности, в одном документе говорится, что Россия понесла от 189 500 до 223 000 потерь, в том числе от 35 500 до 43 000 солдат, убитых во время боя, и от 154 000 до 180 000 раненых.

"Украина, напротив, понесла от 124 500 до 131 000 потерь, в том числе от 15 500 до 17 500 солдат, убитых в боях, и от 109 000 до 113 500 раненых военнослужащих", — говорится в сообщении.

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Данные свидетельствуют о том, что количество погибших россиян более чем вдвое превышает число погибших в Украине.

В то же время, Министерство обороны Британии заявило в февральском обновленном отчете разведки, что от 40 000 до 60 000 связанных с Россией сил, включая регулярную армию Москвы и наемников из военизированной организации Группы Вагнера, были, вероятно, уничтожены. Тем временем Центр стратегических и международных исследований подсчитал в тот же месяц, что в Украине погибло от 60 000 до 70 000 российских военных.

Ни российское, ни украинское посольство в Вашингтоне, округ Колумбия, не ответили немедленно на просьбу Insider прокомментировать данные о жертвах, содержащихся в утечке документов.

"В вытекающих документах описываются потери как россиян, так и украинцев, а также содержится информация о боевой готовности Украины и подготовке к боевым действиям. Они включают детальные карты, оценку боевых убытков, уровень сокращения сил, оружие и другое оборудование и другую секретную информацию", — пишет издание.

Между тем, официальные лица США срочно расследуют утечку информации.

«Министерство обороны продолжает пересматривать и оценивать достоверность сфотографированных документов, циркулирующих в социальных сетях и, кажется, содержащих конфиденциальные и строго секретные материалы», — заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх в заявлении, предоставленном Insider в ответ на запросы о российских и украинских потерях. .

Напомним, что официальные лица США пытаются успокоить союзников после ливня строго засекреченной информации о войне в Украине.

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