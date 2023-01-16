На войне потеряла любимого, теперь - родителей: девушка, чудом выжившая в Днепре, сообщила о смерти самых близких

По последним данным, погибли по меньшей мере 36 человек, судьба 35 - выясняется.

Родителей девушки Анастасии Швец, чудом выжившей во время ракетного удара по дому в Днепре, обнаружили мертвыми под завалами. Перед этим Настя лишилась на войне любимого.

Об этом пострадавшая рассказала во время эфира "Телеканалу Киев".

Также читайте Разбор завалов продолжается: в Днепре возросло количество жертв ракетного удара по девятиэтажке

Она сообщила, что сегодня, 16 января, ее родители были извлечены из-под обломков разрушенного российской ракетой дома.

"Главной целью было, чтобы нашли моих родителей. Мне было все равно, что будет со мной. Главное, чтобы достали их, но родители не уцелели. Их сегодня дочитали из-под обломков", — рассказала дрожащим голосом Настя.

Ракетный удар по жилому дому в Днепре: последние новости

Напомним, 14 января российские войска попали ракетой Х-22 в многоэтажку в Днепре. Взрывом была полностью уничтожена одна из секций дома. По предварительной информации, в результате удара РФ в доме 72 квартиры разрушены, повреждено более 230.

Как предположил мэр Днепра Борис Филатов, РФ хотела ударить по Приднепровской теплостанции, но промазала и попала в дом. По последним данным, погибли по меньшей мере 36 человек. Поисково-спасательная операция продолжается. Судьба 35 человек выясняется.

Читайте также: