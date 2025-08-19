На войне против Украины погиб брат депутата Госдумы РФ Милонова

Александр Милонов / фото РосСМИ

На войне против Украины погиб Александр Милонов, брат скандального депутата Госдумы РФ Виталия Милонова. Мужчина получил тяжелые ранения во время боевых действий и не выжил.

Об этом сообщают росСМИ.

Как сообщают российские медиа, более года назад он отправился на фронт, где служил в подразделении разведки так называемой «ЛНР». Во время боевых действий Милонов получил серьезные ранения, после чего его перевели на службу в медицинское подразделение. Несмотря на лечение, его состояние резко ухудшилось, что в итоге привело к смерти.

Похороны Милонова состоялись сегодня на одном из кладбищ Пушкинского района Санкт-Петербурга.

