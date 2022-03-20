На войне России против Украины РФ потеряла уже шесть генералов и десятки полковников

На войне России против Украины РФ потеряла уже шесть генералов и десятки полковников

Идет 25-й день войны против российских оккупантов.

В войне против Украины большие потери терпит и высший командный состав РФ. С начала боевых действий ВСУ ликвидировали уже шесть генералов, десятки полковников и других офицеров.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Среди уничтоженных русских генералов – генерал-майоры Тушаев, Герасимов, Колесников, Суховецкий, Митяев, генерал-лейтенант Мордвичев.

"Поражает высокая смертность среди высочайшего командного состава РФ. 6 генералов уничтожены. Генерал-майоры Тушаев, Герасимов, Колесников, Суховецкий, Митяев, генерал-лейтенант Мордвичев. Десятки полковников, других офицеров. Тотальная неготовность, воюют количеством и крылатыми ракетами ", — написал Подоляк.

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