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На войне с Россией Украина потеряла 100 тысяч военных – Урсула фон дер Ляйен

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
20к
Время на прочтение
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На войне с Россией Украина потеряла 100 тысяч военных – Урсула фон дер Ляйен

Урсула фон дер Ляен / Фото: Associated Press

Источник таких оценок она не назвала.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что с начала войны Украина потеряла 100 тысяч военных и 20 тысяч гражданских.

Об этом она сказала на выступлении в Брюсселе.

"Вторжение России в Украину принесло смерть, опустошение и невыразимое развитие. Мы все помним страхи Бучи. По оценкам, на сегодняшний день погибли более 20 тысяч мирных жителей и 100 тысяч украинских военных. Россия должна заплатить за свои ужасные преступления, в том числе за преступления ". агрессии против суверенного государства", — подчеркнула фон дер Ляйен.

К слову, источники таких оценок глава Еврокомиссии не назвала.

Напомним, ранее американский генерал Марк Милли заявлял, что украинская армия уже потеряла 100 тысяч убитыми и ранеными, а оккупанты также имеют такие же потери. Секретарь СНБО Алексей Данило подчеркнул, что утверждения Марка Милли " не совсем соответствуют действительности ".

На днях президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление о потерях России в войне в Украине до конца года. По его словам, "в этом году Россия потеряет убитыми сто тысяч своих солдат ".

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Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
20к
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