На войне с Россией Украина потеряла 100 тысяч военных – Урсула фон дер Ляйен

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что с начала войны Украина потеряла 100 тысяч военных и 20 тысяч гражданских.

Об этом она сказала на выступлении в Брюсселе.

"Вторжение России в Украину принесло смерть, опустошение и невыразимое развитие. Мы все помним страхи Бучи. По оценкам, на сегодняшний день погибли более 20 тысяч мирных жителей и 100 тысяч украинских военных. Россия должна заплатить за свои ужасные преступления, в том числе за преступления ". агрессии против суверенного государства", — подчеркнула фон дер Ляйен.

Россия должна расплатиться за свои ужасающие преступления.



Мы будем работать с МКС и поможем создать специализированный суд по рассмотрению преступлений России.



С нашими партнерами мы позаботимся о том, чтобы Россия заплатила за вызванное ею опустошение с помощью замороженных средств олигархов и активов своего центрального банка . — Урсула фон дер Ляен (@vonderleyen) 30 ноября 2022 г.

К слову, источники таких оценок глава Еврокомиссии не назвала.

Напомним, ранее американский генерал Марк Милли заявлял, что украинская армия уже потеряла 100 тысяч убитыми и ранеными, а оккупанты также имеют такие же потери. Секретарь СНБО Алексей Данило подчеркнул, что утверждения Марка Милли " не совсем соответствуют действительности ".

На днях президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление о потерях России в войне в Украине до конца года. По его словам, "в этом году Россия потеряет убитыми сто тысяч своих солдат " .

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