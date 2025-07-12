На войне в Украине погиб 21-летний доброволец из Венгрии

21-летний Беньямин Ашер

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В бою за Украину погиб доброволец из Венгрии, 21-летний Беньямин Ашер.

Об этом сообщает венгерское издание Telex со ссылкой на украинские и венгерские источники, а также слова отца юноши.

В издании отмечают, что Ашер был не венгром из Закарпатья, а родом из самой Венгрии.

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По данным СМИ, Ашер погиб 24 мая, сразившись в составе 3 отдельной штурмовой бригады. До вступления на службу в ВСУ он был контрактником в венгерской армии, однако сбежал оттуда, сообщив своему командиру, что собирается на войну в Украину.

Как пишет Telex, венгерская и украинская стороны работают над возвращением тела Беньямина Ашера. Его отец, Натан Ашер, живущий в Канаде, хотел бы похоронить сына в Киеве или Торонто. Он не сможет поехать в Венгрию, поскольку бежал в Канаду в конце 2010-х годов из-за «странного случая», где ему было предоставлено политическое убежище.

Отец добровольца рассказал журналистам, что его сын проживал в Канаде с 2019 по 2021 год, после чего вернулся в Венгрию. Отец подтвердил, что Беньямин был контрактником в вооруженных силах Венгрии до отправки в Украину. По словам отца, насколько ему известно, юноша уехал в Украину не весной 2023 года, а раньше и о своих планах «никому ничего не говорил».

«Он любил военную технику и военную стратегию, и уже в возрасте восьми лет рисовал танки. Я бы хотел, чтобы Бенджи похоронили в Киеве или Торонто. Но точно не в Венгрии, потому что тогда я не смогу посещать его могилу. Другой аспект состоит в том, что Беньямин своими действиями и решениями четко встал на сторону украинского народа; учитывая известные юридические последствия, он, очевидно, никогда бы не вернулся в Венгрию. Вот почему я выразил намерение похоронить своего сына в Киеве. Сердцем и душой Беньямин был связан с Украиной и украинским народом», — рассказал отец погибшего добровольца.

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Ранее сообщалось, что доброволец из США посетил «мясников» и «взяточников» в ВСУ. Он заявил, что ВСУ якобы «потеряли больше людей из-за плохого руководства, чем от прямых действий РФ».