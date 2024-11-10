На войне в Украине погиб 22-летний британец: что известно

Каллум Тиндал-Дрейпер погиб во время обороны наблюдательного пункта 5 ноября.

Доброволец Интернационального легиона, 22-летний гражданин Великобритании Каллум Тиндал-Дрейпер, погиб во время боя с российскими оккупантами в Украине.

Об этом сообщает Sky News со ссылкой на сообщение его матери в Facebook.

По ее словам, "он бился, пока не смог больше их сдерживать".

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“Его взвод называет его “героем” и “самым отважным”. 22 года – молодой возраст. Но ты жил и умер, руководствуясь сердцем, душой и моралью”, — написала мать погибшего добровольца.

Известно, что Каллум Тиндал-Дрейпер погиб во время обороны наблюдательного пункта 5 ноября. Больше подробностей не сообщается.

Британский доброволец был студентом Duchy College в Сток-Климсленде, Корнуолл, где проходил курс военно-охранной службы. В учебном заведении вспоминают его как образцового студента с "сильным нравственным компасом".

Напомним, согласно подписанному президентом Зеленским закону, в Украине разрешено иностранцам занимать офицерские должности в ВСУ и Нацгвардии.

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