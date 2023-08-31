На войне в Украине погиб британский доброволец: ему было 22 года (фото)

Британский доброволец Сэмюэл Ньюи погиб в бою против российских окупантов, воюя вместе с украинскими силами.

Об этом сообщает BBC со ссылкой на сообщение его родственников в соцсетях.

“Моего младшего брата Сэма убили вчера [в среду, 30 августа] в боевых действиях на востоке Украины. Я не могу передать словами, насколько я разбит. Сэм, ты отдал жизнь за людей, которых никогда не знал, и действовал мужественно, морально и с честью”, — написал в социальных сетях его старший брат Дэниел.

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По словам брата, Сэмюэлю Ньюи из Солигалла только исполнился 21 год, когда он решил уехать в Украину, чтобы "противостоять российскому империализму".

"Ты не только мой младший брат, ты исключительный человек, хороший солдат и один из самых смелых людей, которых я когда-либо имел честь знать. Большое спасибо за то, что ты был частью моей жизни на протяжении этих 22 лет. Я всегда люблю тебя, брат”, — говорится в его сообщении.

Отец британского добровольца Пол Ньюи написал на своей странице в Facebook, что его сын погиб в среду утром "в боях за Украину".

Представитель Министерства иностранных дел Великобритании заявил, что будет оказывать поддержку семье британца после его смерти в Украине.

Напомним, ранее на войне в Украине погиб гражданин Польши, бывший командир взвода Интернационального легиона.

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