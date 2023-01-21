На войне в Украине погиб бывший американский военный: что известно

Во время боевых действий в Украине погиб бывший военнослужащий Военно-морских сил США Дэниел В. Свифт.

Об этом сообщил военный представитель ведомства, пишет СNN.

В заявлении ВМС говорится, что экс-войской армии США был убит в среду, 18 января. Где именно – не сообщается. Так же неизвестно, как Свифт оказался на войне в Украине

Представитель военно-морского флота сказал, что Свифт не являлся военно-морским котиком после того, как Совет проверки Trident признал, что он больше не отвечает требованиям ВМС США.

По данным издания, Государственный департамент США подтвердил недавнюю гибель гражданина США, воевавшего в Украине, но не предоставившего дополнительных подробностей об обстоятельствах.

"Мы поддерживаем связь с его семьей и оказываем всю возможную консульскую помощь. Из уважения к частной жизни семьи в это тяжелое время нам больше нечего добавить", — сказал представитель Госдепа.

Известно, что американец присоединился к Военно-морским силам в 2005 году, а в 2006 году прошел обучение военно-морских котиков. Во время службы в армии получил награды и награды за службу в Ираке и Афганистане. Его последним назначением было специальное военное подразделение Западного побережья, это в августе 2016 года.

Напомним, по мнению американского дипломата, снабжение Украины истребителей F-16 Нидерландами получит поддержку в США.

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