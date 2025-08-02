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На войне в Украине погиб каннибал из России: что о нем известно
С тела одной жертвы людоед Горин срезал мясо, которое положил в холодильник, а затем съел.
На войне в Украине погиб каннибал из России Денис Горин.
Об этом сообщил украинский журналист и блогер Денис Казанский в Telegram.
«В Украине погиб российский военный, осужденный на 22 года за каннибализм и помилованный Путиным. Надеюсь, в его честь установят парту героя», — с иронией отметил блоггер.
Что известно о каннибале Горине
Напомним, в ноябре 2023 года житель Сахалинской области РФ, каннибал Денис Горин, обвиненный в убийстве по меньшей мере четырех человек, вышел из колонии и отправился на войну в Украину.
В 2003 году Горин был осужден за убийство и глумление над телом убитого и приговорен к 10 годам строгого режима. За образцовое поведение был освобожден досрочно и вышел на свободу в 2010 году.
Но долго на свободе преступник не успел пожить. Уже в 2011 году он вместе с братом жестоко избил человека, а затем перерезал горло ножом. Эти же двое 2012 зарезали еще одного человека.
Также в 2012 году было раскрыто самое громкое преступление Горина. Как оказалось, еще в ноябре 2010 он сначала убил человека, а затем срезал с трупа мясо, которое положил в холодильник, а позже съел. Тело убитого Горин сбросил в реку, поэтому убитый мужчина долгое время считался пропавшим без вести.
Суд приговорил Дениса Горина к 22 годам колонии особого режима.
Отмечалось, что в 2023 году Путин помиловал за участие в войне против Украины как минимум 17 человек, совершивших громкие убийства. Некоторые после возвращения на свободу снова совершили преступление.