На войне в Украине погиб швейцарский доброволец: первые подробности

Информация о подразделении и регионе, в котором служил швейцарец, не разглашается.

Швейцарский доброволец погиб на войне в Украине – первый зафиксированный случай гибели гражданина Швейцарии с начала полномасштабного вторжения РФ.

Как сообщает Swiss Info со ссылкой на Министерство иностранных дел Швейцарии, подтвердило, что посольство страны в Киеве было проинформировано о гибели еще в начале года.

Представитель внешнеполитического ведомства Михаэль Штайнер в интервью SRF отметил, что швейцарец, вероятно, погиб в бою, однако обстоятельства его смерти остаются неизвестными. Также не разглашается информация о подразделении, в котором он служил, и регионе, где был дислоцирован.

Швейцарская военная юстиция открыла несколько уголовных производств в отношении граждан страны, участвовавших в войне в Украине. В настоящее время расследуется 13 таких дел, где подозреваемых могут обвинить в участии в боевых действиях в качестве добровольцев или наемников.

По швейцарскому военному уголовному законодательству служба в иностранных вооруженных силах может наказываться до трех лет заключения или штрафом.

Ранее сообщалось, что на фронте в Украине погиб 30-летний доброволец из Австрии Рихард С., воевавший на стороне Сил обороны и стремившийся оставаться в строю до победы.