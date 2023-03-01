На войне в Украине погиб "вагнеровец"-экс-депутат от партии Путина, осужденный за наркотики

Бывший депутат из Самары несколько месяцев отсидел в колонии и отправился воевать в составе ЧВК "Вагнер", надеясь на помилование.

На войне против Украины погиб экс-депутат пропутинской партии "Единая Россия" Советского района Самары Денис Штейн, осужденный в РФ за сбыт наркотиков.

Об этом информируют местные самарские СМИ.

Суд год назад признал Штейна виновным в сбыте наркотиков, в его доме оперативники обнаружили свертки с дозами мефедрона.

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Экс-депутата упекли в колонию строгого режима, однако там он провел всего несколько месяцев. Ведь члены ЧВК "Вагнер" завербовали преступника на войну против Украины, пообещав ему после этого помилование.

"Вербовщики ЧВК "Вагнер" забрали на войну сотни самарских заключенных, обещая помилование — часто их отправляли штурмовать территории и первыми проходить минные поля", — отмечается в сообщении местного издания.

Напомним, по данным СМИ со ссылкой на источники в ливанских спецслужбах, Россия вербует на войну против Украины наемников из Палестины и Сирии. В этом помогает "Хезболла" и ЧВК "Вагнер". Страна-агрессор уже отправила на фронт около 300 наемников.

Заметим, что в Сети появилось видео, как в России "вагнеровцы" ходят по школам, где читают лекции о своей структуре и рекламируют "службу по контракту".

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