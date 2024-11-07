На войне в Украине убит российский генерал, организовавший "концлагерь" на Донбассе

Командиры бригады, которой командовал оккупант, пытали местных мужчин, которые отказывались воевать и идти на мясные штурмы.

На войне в Украине бесславно погиб российский генерал-майор Павел Клименко, командовавший 5-й отдельной мотострелковой бригадой и причастный к созданию пыточной на Донбассе.

Об этом сообщил в четверг, 7 ноября, полковник Вооруженных сил Украины, журналист Анатолий Штефан "Штирлиц" со ссылкой на публикации в российских соцсетях.

Он напомнил, что бригада, которой руководил российский генерал (позывной "Вулкан"), также известная как "бригада имени Александра Захарченко", была сформирована на базе незаконного вооруженного формирования "Оплот" и базировалась на территории в/ч 41698 в Макеевке.

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Ранее подразделение входило в состав 1 армейского корпуса т.н. "народной милиции ДНР", теперь подчиняется 8-й общевойсковой армии ВС РФ.

Военное звание "генерал-майор" оккупанту было присвоено 2 мая этого года.

Telegram-канал ASTRA получил подтверждение смерти российского генерала. На это указывает, в частности, комментарий с сочувствием, который оставила под сообщением о его смерти в соцсетях его сестра Ирина.

Из опубликованных ранее расследований известно, что командиры 5-й бригады устроили настоящий концлагерь на территории заброшенной Петровской шахты в Донецке. Именно там пытали американского военкора Рассела Бентли, впоследствии погибшего.

Там же пытали местных мужчин, которые отказывались воевать и идти на "мясные штурмы".

Еще одной целью пыток было вымогание зарплат и выплат за ранения у своих подчиненных.

В комментариях к сообщениям о его смерти много проклятий от родственников тех, кто был убит в застенках генерала Клименко.

Напомним, в Сети появилась информация о гибели в ДТП во временно оккупированном Северодонецке в Луганской области местного коллаборанта Виталия Невеселого, который был соратником предателя Ильи Кивы.

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