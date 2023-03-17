На войне в Украине в 2023 году погибли по меньшей мере 1000 российских заключенных — ВВС

В целом достоверно известны имена 17 375 российских военных, убитых во время полномасштабного вторжения РФ в Украину.

С начала 2023 года на войне в Украине выросли потери российских оккупантов, особенно среди заключенных, которых наняли в ЧВК "Вагнера" и бросили на фронт. В этом году погибли не менее 1000 человек, которые должны были отбывать наказание в российских тюрьмах.

Об этом сообщает российская служба BBC, которая совместно с изданием "Медиазона" и командой волонтеров устанавливает имена погибших российских военных в Украине на основе открытых данных по захоронениям на кладбищах в 65 городах России.

По состоянию на середину марта удалось подтвердить гибель 17375 российских военных. Треть этих потерь приходится на тех, кто до начала вторжения не был связан с армией – добровольцев, мобилизованных, заключенных.

В издании предполагают, что эта цифра может быть по меньшей мере вдвое меньше реального количества российских военных, похороненных в России. По наиболее консервативной оценке, в ходе вторжения в Украину Россия могла потерять около 35 тысяч погибших.

На основе наблюдений Центра военно-морского анализа США, согласно которым на каждого погибшего российского военного во время войны в Украине приходится в среднем около трех с половиной раненых, общие безвозвратные потери России (т.е. число выбывших из строя из-за ранения или смерти или пропавших без вести) могут составлять не менее 157 500 человек.

В этом количестве не учтены те, кто воевал на стороне России в составе "народных милиций" оккупационных властей Донецкой и Луганской областей.

Напомним, за год потери России в войне против Украины достигли беспрецедентных цифр. Они превысили суммарные потери во всех вооруженных конфликтах, в которых участвовали советская и российская армии с 1945 года.

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